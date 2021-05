Aux Etats-Unis, les investisseurs ont acheté 1,2 milliards de dollars d’obligations liées au 555 California Street, une tour de 52 étages à San Francisco. Ce gratte-ciel représente une part importante de la fortune de Donald Trump, l’ancien président américain. Les obligations sont utilisées pour refinancer un prêt sur la propriété détenue conjointement par la Trump Organization et Vornado Realty Trust, une fiducie d’investissement immobilier. Ceux-ci toucheront une somme de 617 millions de dollars.

Outre le bâtiment de San Francisco, une autre tour sise à New York et dans laquelle Trump détient aussi des parts est en cours de refinancement. La participation de l’ancien chef de la Maison Blanche dans ces deux bâtiments représente environ un tiers de sa fortune de 2,3 milliards de dollars, informe Bloomberg. Il faut dire que Trump n’est plus en odeur de sainteté avec des banques, courtiers et entreprises à l’instar de Cushman et Wakefield et Deutsche Bank.

Ces entités ont rompu les liens avec le président après l’émeute meurtrière du Capitole en janvier dernier. Les 617 millions de dollars empochés par Vornado et Trump interviennent donc dans ce contexte. Signalons que Vornado cherche aussi à se débarrasser de la Trump Organization en vendant les propriétés de San Francisco et New York. Mais l’entreprise n’a pas pu faire ces opérations pendant l’été. Les prêteurs et les acheteurs manifestaient une certaine réticence à s’impliquer dans la Trump Organization.