Beaucoup de béninois et d’africains l’ont connu par le biais de la musique sous le pseudonyme de «E-ray». Regis Ezin s’est rapidement déplacé dans le monde du business malgré un début de carrière remarquable. Il a décidé de promouvoir les produits locaux. Déjà reçu en interview sur LNT, Nous nous sommes rapprochés de l’homme d’affaires à l’occasion de la sortie d’un nouveau livre.

Bonjour M. EZIN, avant tout propos présentez-vous, quel est votre parcours

Bonjour, je suis Régis Ezin, entrepreneur et speaker passionné par les challenges et l’innovation. Je dirige des entreprises principalement dans le domaine du e-learning et de l’agroalimentaire. J’interviens également en tant que conférencier et coach sur des thématiques liées au leadership, à l’entrepreneuriat et au développement personnel. Je me définis comme un multi-potentiel qui a eu la chance de découvrir ses talents tôt et de les développer (merci à ma mère), ce qui explique pourquoi je m’exprime également à travers la musique et l’écriture.

Nous avons connu Régis Ezin, l’artiste, puis l’entrepreneur confirmé avec DAYELIAN dont nous avons parlé pour la première fois il y a 4 ans (interview à lire ici). Comment la transition a-t-elle été effectuée ?

Je pense qu’il n’y a pas eu de transition mais plutôt une continuité. Il est vrai qu’à un moment donné la musique a été plus présente dans ma vie, mais je ne voulais pas pour autant en faire ma seule occupation. J’ai toujours considéré ma carrière artistique comme un pan de mes activités, comme une « entreprise » si je puis dire. Je pense que je suis un serial-entrepreneur dans l’âme. A l’époque de mon 2nd album solo « Erayzistibe », je vendais, en 2011, mes CD moi-même avec mon manager. Sans djembés ni vuvuzelas, nous avons écoulé plusieurs milliers d’exemplaires dans Cotonou grâce à une stratégie de proximité qu’on peut qualifier de street marketing. Puis, j’eus un jour en 2013 (lors d’un délayage nocturne) l’idée de moderniser le kluikklui de chez nous, ce qui a donné vie à la belle aventure qu’est devenue Dayélian. Parallèlement, je gérais une agence de comm depuis 2012, ainsi que d’autres projets. Cette envie d’entreprendre est une suite logique de mon parcours. Je me souviens qu’au collège déjà je vendais des posters et des poèmes que j’écrivais. Le fil rouge de toutes mes actions c’est : innover et impacter mon environnement.

Vous vous êtes engagé ces dernières années à motiver d’autres jeunes à l’entrepreneuriat. Et vous avez lancé une web émission Roc Academy. Pouvez-vous nous en dire plus ?

En fait, la ROC Academy est une plateforme d’e-leaning qui a pour vocation d’aider chacun à libérer son potentiel grâce à des formations professionnalisantes dispensées sous forme de modules vidéo. Les apprenants peuvent se former à l’aviculture, à la musique, à l’entrepreneuriat…Ils étudient à leur rythme et suivent les cours depuis leur portable. Notre ambition est d’offrir des solutions à la jeunesse, dans un environnement francophone où les curricula de formation sont bien souvent en déphasage avec les besoins et opportunités du marché. Nos étudiants se connectent depuis plusieurs pays de l’Afrique de l’ouest. Au-delà de cela, nous organisons aussi des sessions de formation en présentiel et diffusons du contenu gratuit (tel que l’émission Talk ROC) pour booster le potentiel de la jeunesse du continent. ROC signifie Rêver, Oser, Créer, c’est mon leitmotiv.

Rentrons dans le vif du sujet, vous avez lancé récemment un guide « Apprendre à Entreprendre ». Ce guide est destiné à qui ???

Le guide pratique « Apprendre à Entreprendre », disponible depuis quelques semaines, est destiné aux adolescents. Il a pour ambition de développer l’esprit d’initiative, le leadership et la créativité chez les plus jeunes, de les ouvrir à des perspectives nouvelles, de les initier à la création de projet et à l’entrepreneuriat.

Qu’est-ce qui vous a motivé à concevoir ce guide et le mettre à la disposition du public ? Et quel est le but que vous cherchez à atteindre ?

Pour que nos pays se développent, il faut une nouvelle race d’Hommes, plus ambitieux, plus entreprenants, plus audacieux ; des hommes et des femmes qui fassent preuve de leadership. Voilà pourquoi j’ai écrit ce guide pratique : afin que nous travaillions à modifier dès maintenant le mindset des adolescents, qui seront en charge du prolongement de nos actions et dont l’impact sera décisif sur l’avenir du continent. Le boom démographique que connaîtra l’Afrique dans les années à venir est un défi majeur que nous devons relever intelligemment. Les autorités s’activent, certes, mais en tant qu’entrepreneur-auteur, j’ai pensé judicieux de mettre à disposition de cette génération un guide aux enseignements accessibles et méthodiques, comportant des quiz, des jeux et autres activités misant sur l’interactivité.

A l’heure actuelle, où se procurer votre guide ?

Le guide « Apprendre à Entreprendre » est disponible à Cotonou dans les librairies SONAEC, LBU, Bon Berger, Bookonnect (librairie mobile) et à) la Boutique Dayélian. Il peut également être commandé directement en nous contactant au +229 69 49 32 30 (call ou ou WhatsApp). Pour les personnes résidant hors du Bénin, il est disponible sur : https://me.fedapay.com/aaeworld-regisezin ou www.regisezin.com

Un mot à l’endroit des parents qui souvent voient en l’entrepreneuriat une source de problèmes et préfère pousser aux études ?

Mon discours ne consiste pas à dire que tous les jeunes doivent devenir entrepreneurs. Ce serait utopique et sans fondement. Par contre, ce qui est certain et patent, c’est que les emplois salariés sont et seront de moins en moins nombreux. Il faut que chacun apprenne à créer, apporter des solutions utiles à la société, à son environnement. Une nation ne se développe que lorsque le nombre d’entrepreneurs (et donc d’entreprises) augmente. Pourquoi ? Simplement parce que ce sont eux qui créent la richesse : ils emploient, ils génèrent de la valeur monétaire, ils payent des taxes, ils solutionnent les problèmes, etc. Le monde évolue, notre approche de la vie professionnelle doit également progresser et s’affranchir des codes et de la vision traditionnelles. Aidons chaque enfant à être ROC, à Rêver, Oser et Créer.

Merci Mr EZIN pour le temps accordé pour la réalisation de cette interview. Pleins succès dans vos entreprises ! A bientôt

Merci de l’intérêt porté à ma modeste personne et à mes activités. Bon vent à l’équipe de LNT. A bientôt.