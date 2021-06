Lors du salon international de l’armement MILEX-2021 en Biélorussie, le groupe Technodinamika faisant partie de la société d’État de technologie Rostec, fera une démonstration de parachutes à usage spécial et de munitions de nouvelle génération. L’annonce a été faite ce mardi par le bureau de presse du groupe. « Le groupe Technodinamika de la société d’État Rostec fera une démonstration de parachutes spéciaux ainsi que de munitions d’artillerie de nouvelle génération au salon international de l’armement MILEX-2021 qui se déroulera à Minsk du 23 au 26 juin », a indiqué un communiqué du bureau de presse.

Le groupe présentera particulièrement au cours de l’exposition, le système de parachute Poisk créé par l’usine de parachutisme d’Ivanovo pour le Service fédéral de protection des forêts aériennes. Ce système a la particularité d’être plus facile à manipuler, ce qui permet d’atterrir au point désigné dans des endroits difficiles d’accès dans les forêts et d’éliminer rapidement les incendies, a déclaré le bureau de presse. « Les nouveaux produits proposés par Technodinamika incluent également des munitions d’artillerie de nouvelle génération. Ils comprennent l’obus de char 125 mm 3VBM23 (Svinets-2) et l’obus expérimental Mango-M, qui est un obus 3VBM17 (Mango) amélioré », précise le communiqué.

Frapper des cibles à une distance de plus de 2 km

Les munitions ont été fabriquées pour frapper des chars avec un blindage réactif amélioré ainsi que des canons d’artillerie automoteurs et d’autres cibles blindées, a expliqué Technodinamika. Les caractéristiques de performance des munitions ont été améliorées par des spécialistes de l’Institut de recherche Bakhirevsur la construction de machines. D’après le groupe, les nouvelles munitions peuvent frapper toute la gamme de blindés et de matériel militaire étrangers à une distance de plus de 2 km

« En particulier, la capacité de perçage de blindage de ces obus a augmenté de plus de 20 % par rapport aux versions standard. Un obus standard 3VBM17 perce une cible homogène de 230 mm (à un angle d’entrée de 60 degrés à une distance de 2 000 mètres) alors que ce chiffre est de 280 mm pour la version expérimentale de la cartouche améliorée et de 300 mm pour la cartouche 3VBM23 », a déclaré le bureau de presse.