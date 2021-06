Armand Gansè, l’actuel directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes du Bénin (Sogéma) a eu une journée mouvementée hier mercredi 02 juin. En effet, après avoir été auditionné par les agents de la brigade économique et financière (BEF) dans une affaire de mauvaise gestion présumée à la Sogéma, Armand Gansè et deux de ses collaborateurs ont été envoyés à la Criet (Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme). Au niveau de la juridiction spéciale, ils ont été interrogés par le procureur Mario Mètonou sur la même affaire.

Rembourser sous 30 jours 55 millions de FCFA

Les trois hommes ont ensuite été relâchés selon les informations rapportées par le journal Le Matinal. En effet, après les auditions et les différentes confrontations entre les personnes convoquées le procureur spécial a intimé l’ordre à l’ huissier Léopold Tchibozo et dame Philomène Agbodemakou épouse Ayihonsi de rembourser sous trente (30) jours, 55 millions de francs Cfa indûment perçue auprès de la (Sogéma) en usant d’une saisie-attribution qui a bloqué les comptes bancaires de la société dirigée par Armand Gansè pendant plusieurs mois.

Le Dg de la Sogéma avait été accusé d’avoir autorisé des décaissements en faveur de dame Philomène Agbodemakou épouse Ayihonsi sans l’autorisation des avocats de la Société de gestion des marchés autonomes du Bénin. Désormais, il est semble t-il tiré d’affaire.