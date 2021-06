Le juge d’instruction va enfin se pencher sur le dossier du professeur Joël Aïvo. Le candidat du Front pour la restauration de la démocratie (FRD), Joël Aïvo sera écouté le 15 juillet 2021. L’universitaire en détention provisoire à la prison civile de Cotonou, depuis plus de deux mois va donc avoir l’occasion de se prononcer sur les faits qui lui sont reprochés devant le juge d’instruction. Ce qui sûrement va faire bouger le dossier.

Enfin, Joël Aïvo va être écouté. Pour la toute première fois depuis son incarcération à la prison civile de Cotonou, le professeur de droit constitutionnel sera devant un juge d’instruction. Il y sera le 15 juillet prochain. Arrêté à Godomey les forces de l’ordre, au retour des cours à l’Université d’Abomey-Calavi, puis placé en détention provisoire depuis le 16 avril 2021, le candidat recalé à la présidentielle du 11 avril dernier est poursuivi par la justice dans l’affaire des violences préélectorales.

Mais, quelques heures plus tard, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a indiqué qu’il était poursuivi pour « atteinte à la sureté et de l’Etat et blanchiment d’argent ». Aux dernières nouvelles, le professeur serait atteint du coronavirus et vit dans des conditions inhumaines.