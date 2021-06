Les députés de la 8ème législature du parlement béninois se sont retrouvés ce 1er juin en session plénière. L’ordre du jour était consacré au remembrement du bureau de l’institution après l’élection au poste de vice-présidente de la République de Mariam Chabi Zimé Talata, précédemment première vice-présidente du parlement.

L’Union Progressiste et le Bloc Républicain, les deux partis politiques présents au parlement ont désigné ce 1er juin, les députés Robert Gbian et Dakpè Sossou au poste de premier vice-président et de deuxième vice-président de l’Assemblée nationale. Ces deux désignations interviennent après le départ de Mariam Chabi Talata de l’hémicycle.

Rappelons que selon les dispositions de l’article 17.3 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, les vice-présidents de l’Assemblée nationale ont entre autres pour prérogatives de suppléer le président du Parlement dans l’exercice de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci et dans l’ordre de préséance.