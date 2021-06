Ce dimanche un des pensionnaires de l’administration pénitentiaire sénégalaise prenait la clé des champs. Une évasion jugée incroyable, tant les conditions dans lesquelles se trouvait le détenu étaient peu propices à une évasion. Mais «Boy Djinné», le surnom du détenu, avait néanmoins réussi à se frayer un chemin vers la sortie de la prison du Camp pénal de Liberté 6. Dehors et libre de ses mouvement, «Boy Djinné» n’a pas hésité à donner à la presse locale une entrevue dans laquelle, il prévenait qu’il n’avait pas l’intention de quitter le territoire sénégalais.

« Tout est question de calcul et d’intelligence»

Baye Modou Fall, alias «Boy Djinné» a été arrêté et emprisonné des années de cela pour « vols et braquages ». Et à chaque fois le sénégalais trouvait le moyen de fausser compagnie à la police ou à ses geôliers. L’évasion de ce dimanche était la 12 ème, tous les comptes faits. La dernière en date et qui avait fait de lui une « célébrité » étant celle de 2016 où l’homme avait été arrêté en compagnie de membres de sa famille dans le sud du pays, « vers Kalifourou (…) à la frontière avec la Guinée ».

Une dernière évasion qui avait justement vu les autorités pénitentiaires sénégalaises prendre toutes les dispositions pour prévenir à l’avenir un tel « affront ». «Boy Djinné» avait donc été installé en quartier de haute sécurité, avec cellules réduites, surveillance perpétuelle, fouille corporelle régulière et systématique, et réduction des capacités de communication. Mais malgré toutes ces précautions, «Boy Djinné» avait réussi à sortir et même à donner une entrevue au lendemain de son incroyable évasion.

Dans une interview à une radio de la place, «Boy Djinné», avait expliqué que « tout est question de calcul et d’intelligence», et non de « pouvoirs mystiques » comme l’avait fait courir la rumeur. Mais surtout, ses nombreuses évasions auraient été motivés par son ras-le-bol de se voir incarcéré sans que son dossier n’ait suivi le processus requis. « Je ne quitterai pas le pays. Qu’ils sortent les preuves qu’ils ont et dès qu’ils enrôleront mon dossier, dès que mes avocats m’avertiront, je me présenterai devant le juge » a prévenu Baye Fall. Il n’en a pas fallu plus pour que les internautes sénégalais comparent «Boy Djinné» à Wentworth Miller alias ”Martin Scofield” de la série à succès “Prison break”. Et pour beaucoup également, l’évadé a posé « cet acte pour exiger son jugement ».