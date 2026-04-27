Un Français de 18 ans risque la prison pour avoir léché puis remis une paille dans un distributeur à Singapour

Un étudiant français de 18 ans a comparu devant un tribunal de district de Singapour le 24 avril 2026, inculpé de dégradation volontaire et de nuisance publique. Didier Gaspard Owen Maximilien, inscrit à la branche singapourienne de l’ESSEC Business School, aurait léché une paille d’un distributeur de jus d’orange iJooz avant de la replacer dans l’appareil, le 12 mars, au Goldhill Centre sur Thomson Road.

Deux chefs d’inculpation aux peines cumulables

La justice singapourienne retient deux infractions distinctes. La première, nuisance publique, est fondée sur la diffusion d’une vidéo de l’acte publiée par l’étudiant sur son compte Instagram Story, accompagnée de la légende « city is not safe ». La seconde, dégradation volontaire (mischief), découle du préjudice causé à l’entreprise iJooz, qui a dû remplacer l’intégralité des 500 pailles du distributeur concerné, selon les actes judiciaires consultés par le média singaporien Mothership. En cas de condamnation sur les deux chefs, Didier Maximilien encourt jusqu’à deux ans et trois mois d’emprisonnement, ainsi que des amendes.

L’ESSEC ouvre une enquête interne

L’établissement a confirmé être au courant de l’incident et avoir engagé une procédure disciplinaire interne. L’étudiant, titulaire d’un visa étudiant, résidait seul à Singapour au moment des faits. Ses parents ont fait le déplacement depuis la France après la mise en examen, et un représentant de l’école aurait accepté d’assurer sa caution, selon des informations rapportées par Channel NewsAsia.

Publicité

Aucun plaidoyer n’a encore été enregistré. La prochaine audience est fixée au 22 mai 2026 devant le tribunal de district de Singapour.