Il y a quelques jours, Chrissy Teigen mannequin et épouse de John Legend a été accusée par Courtney Stodden, une star de télé-réalité de l’avoir harcelée sur la toile il y a de cela 10 ans, en 2011. Sur la toile le top model avait violemment critiqué Courtney Stodden pour avoir épousé en 2011, alors qu’elle avait 17 ans, Doug Hucthinson, un acteur américain de 34 ans son aînée. Depuis les tweets hargneux de Teigen vis-à-vis d’autres personnalités avaient fait surface, soulevant une grosse polémique et le top model s’était excusé. Un scandale qu’elle dit n’avoir pu surmonter qu’avec le soutien de son époux.

« Il a été tout pour moi… »

Sur la toile les accusations de Courtney Stodden ont tout de suite été suivies par des révélations du créateur de Mode Michael Costello et Farrah Abraham, une actrice américaine de cinéma. Costello a partagé qu’en 2014, le mannequin avait laissé un commentaire sur sa page Instagram dans lequel elle l’aurait accusé de racisme après qu’une publication « modifiée avec Photoshop » a fait le tour d’Internet qui s’est avéré faux et a depuis été retiré.

« Comme vous le savez, un tas de mes vieux tweets affreux (horribles, affreux) ont refait surface. J’ai vraiment honte d’eux. En les regardant et en comprenant le mal qu’ils ont causé, je dois m’arrêter et me demander : comment ai-je pu faire cela ? » a publié récemment l’épouse de John Legend sur son compte Instagram. Et Chrissy Teigen d’ajouter qu’elle était en train de contacter les personnes qu’elle avait insultées dans le passé pour s’excuser.

Le scandale cependant avait fait grand bruit au point pour Teigen de devoir quitter la toute nouvelle entreprise qu’elle avait mise sur pied ; Safely, une société de nettoyage qui revendique le label ‘’bio’’. Selon un communiqué de la société, Teigen prenait du recul pour « prendre le temps nécessaire pour se concentrer sur elle-même et être avec sa famille ».

Mais, récemment, Chrissy Teigen, à une presse people, a confié qu’elle allait mieux, beaucoup mieux et ce grâce au soutien sans faille de son époux, le célèbre compositeur américain John Legend. Lorsqu’on lui a demandé quel rôle le chanteur de ‘’All Of Me’’ avait joué tout au long de cette difficile période, Teigen a répondu: « Oh mon Dieu, il a été tout pour moi ». L’artiste américain lui également interrogé sur le moral de son épouse avait révélé: « Elle va très bien ».