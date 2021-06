La France a dévoilé ce vendredi 5 mai un code couleur qui lui permettra de savoir les conditions dans lesquelles, elle recevra désormais celles et ceux qui veulent atterrir sur son territoire. En effet, selon l’annonce faite par le gouvernement, l’accueil des voyageurs se fera suivant trois codes à savoir : « Vert », « orange », « rouge ». Ces couleurs symbolisent en réalité des zones de provenance des voyageurs. La région de provenance détermine ainsi le traitement qui sera réservé.

On retient ainsi que le « vert » est pour les personnes ayant quitté l’Europe, le Liban ou le Japon. L’Orange est réservé pour les Etats-Unis et la Grande Bretagne. Le Rouge par contre est pour le Brésil, la Turquie et la Sri-Lanka. A en croire les précisions apportées sur cette initiative, elle aura le mérite trier plus facilement les voyageurs. Ceux qui sont en provenance des zones de la catégorie verte, ils ne seront plus obligés de donner le motif de leur visite sur la France ou de fournir un test PCR s’ils sont entièrement vaccinés.

Des traitements différents selon la zone de provenance

Mais la condition est qu’ils doivent avoir reçu l’un des quatre vaccins homologués par l’Union Européenne. Ceux classés dans la catégorie rouge par contre ne bénéficient pas du même traitement. Ils devront fournir impérativement le motif de leur visite en France et un nouveau test même s’ils sont vaccinés. La catégorie orange est soumise à plus de rigueur. Le PCR et le vaccin sont exigés dans cette catégorie. Un test négatif et un auto-isolement de 7 jours sont indiqués sans vaccin dans ce cas.