A Wambrechies près de Lille ce samedi, un avion de touriste s’est écrasé probablement à la suite d’une panne de moteur d’après le parquet et les secours de la Lille. Deux décès ont été enregistrés alors que la procureure de Lille, Carole Étienne a indiqué que le nombre pourrait être porté à trois. L’aéronef a achevé sa course près d’un parking situé derrière un restaurant d’une zone d’activité dans la commune Wambrechies.

D’après le maire de Wambrechies Stéphane Brogniart, cité par Actu.fr, « on a échappé à une catastrophe plus grande encore, l’avion ne s’est pas écrasé dans une zone résidentielle, et a évité les entrepôts à proximité ». L’appareil a immédiatement pris feu après sa chute avant que les secours ne l’éteignent. D’après la procureure de Lille, l’appareil serait un Robin H-100 4 place. Il avait décollé peu avant le crash dans la mi-journée de l’aérodrome de Bondues, dans la métropole lilloise.

Une enquête en cours

Selon les pompiers, trois personnes étaient à bord. Une enquête a été immédiatement ouverte et confiée conjointement au parquet de Lille, à la Section de recherche des transports aériens (SRTA), au Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) de l’aviation civile et la DDSP du Nord. Cet accident survient moins de deux mois après le crash d’un avion dans lequel quatre personnes ont perdu la vie en Seine-et-Marne.

WAMBRECHIES: les sapeurs pompiers sont effectivement mobilisés depuis 11h45 suite à la chute d'un avion de tourisme – OPERATION EN COURS @prefet59 (https://t.co/HWdAhcJXy1) — SDIS 59 (@Sdis59) June 12, 2021