Le lundi 21 juin, les Sieurs Jean-Baptiste Hounguè, Rodrigue Kakaï Glèlè et Frédéric Béhanzin étaient une fois encore devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme (Criet). Accusés « d’abus de fonction et corruption », et de « complicité d’abus de fonction », ils ont pu suivre le réquisitoire du ministère public contre eux.

En effet, le magistrat Armand Hounguè représentant le parquet de la juridiction spéciale, a requis 5 ans de prison dont deux fermes contre l’ancien chargé de mission de Patrice Talon Jean-Baptiste Hounguè. Quant à Rodrigue Kakaï Glèlè, 5 ans de prison ferme ont été requis contre lui.

12 mois de prison dont 6 fermes

Pour le dernier accusé en l’occurrence Frédéric Béhanzin le parquet a demandé qu’il soit condamné à 12 mois de prison dont 6 fermes. L’ancien président du mouvement du 4 avril est accusé de « complicité d’abus de fonction ». C’est Jean-Baptiste Hounguè et Rodrigue Kakaï Glèlè qui répondent des faits d’abus de fonction et corruption dans une affaire d’attribution de marchés publics.

En effet deux opérateurs économiques ont dit avoir remis des millions de francs CFA à l’ancien chargé de mission du président de la République Jean-Baptiste Hounguè et à Rodrigue Kakaï Glèlè, ex-conseiller technique de la personne responsable des marchés publics au Port autonome de Cotonou. Les accusés devront patienter encore quelques jours avant d’être fixés sur leur sort. En effet, le délibéré du procès a été renvoyé au lundi 02 août 2021.