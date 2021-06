Aux USA, des procureurs ont lancé un ultimatum à Donald Trump. En effet, ce dernier dispose d’un petit délai de quelques heures afin de convaincre la justice de ne pas poursuivre la Trump Organization en justice. Pour rappel, l’organisation de l’ancien chef de l’État est accusée de fraudes en lien aux affaires de l’ancien pensionnaire de la Maison-Blanche.

Trump et ses avocats ont jusqu’à ce lundi soir pour convaincre la procureur de l’Etat de New York, Laetitia James et le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, de ne pas engager de poursuites. Il faut dire que l’enquête a connu un improbable coup d’accélérateur. Alors que Laetitia James enquêtait au civil (ce qui ne représentait aucun risque d’emprisonnement pour Trump), celle-ci a également décidé d’ enquêter sur le volet pénal.

Trump, un ultimatum mal venu

Trump et son entreprise sont en fait soupçonnés par la justice d’avoir gonflé et réduit de manière purement stratégique et artificielle, la valeur de certaines propriétés afin d’obtenir des prêts mais surtout, de réduire les impôts. Un immense domaine de 90 hectares environ serait notamment au cœur des soupçons de la justice, de même que l’établissement de golf dont dispose Trump au New Jersey.

L’équipe de l’ancien président se renforce

Pour l’ancien président américain, il s’agit-là d’une nouvelle chasse aux sorcières, perpétrée par le clan démocrate. Une preuve que le clan Trump, toujours bien représenté par ses avocats, ne compte absolument rien lâcher. L’équipe a d’ailleurs été renforcée il y a quelques semaines. Alan Futerfas a recruté de grands noms, comme celui de Ronald Fischetti. Le combat s’annonce donc rude et âpre au cours de ces prochaines heures.