Le mouvement hacktiviste Anonymous est très remonté contre le milliardaire américain Elon Musk. En effet, les récentes prises de position du patron de Tesla sur les crypto-monnaies notamment sur le bitcoin, sont de mauvais goût pour le groupe qui a décidé de s’en prendre à l’homme d’affaires. Au cours du mois de mai, ce dernier avait été attaqué de toutes parts, depuis qu’il a pris la décision de prendre ses distances avec Bitcoin.

Une chute vertigineuse estimée à 40%

Le PDG de Tesla avait choisi de ne plus accepter les paiements de véhicules en bitcoin, à cause de l’impact de la monnaie virtuelle sur l’environnement. Les conséquences ont par la suite été dévastatrices pour les investisseurs, puisque la valeur de la plus grande crypto-monnaie au monde a connu une chute vertigineuse estimée à 40%. Dans cette débâcle, le bitcoin avait entraîné les autres crypto-monnaies provoquant des pertes considérables pour les investisseurs. La situation a fait réagir Anonymous qui à travers une chaîne YouTube certifiée a adressé une mise en garde au patron de Tesla. Le mouvement a constaté que le changement de position d’Elon Musk a eu lieu pendant que sa firme Tesla postulait au programme américain des crédits pour carburants renouvelables.

Après avoir rappelé certains déboires de la société du milliardaire (pollution de l’environnement, travail des enfants…) Anonymous a comparé Elon Musk à un « riche narcissique qui cherche désespérément à attirer l’attention » et à « un homme qui se croit le plus intelligent du monde ». Par ailleurs, le mouvement n’a pas manqué de critiquer Tesla, dont la partie importante du profit est issue des aides gouvernementales, mais sous la forme de crédit carbone.