A Avignon, la ville française dans laquelle un policier a été récemment tué au cours d’une intervention anti-drogue, deux hommes ont perdu la vie dans la nuit de lundi à mardi, tués par balle. Agés de 20 et 34 ans, les deux hommes ont succombé à leurs blessures. D’après le procureur de la République Philippe Guémas l’incident a manifestement lieu dans un contexte de conflits entre gangs lié au trafic de stupéfiants.

Les forces de l’ordre avaient été alertées aux environs de minuit lorsque des coups de feu ont commencé à retentir dans le quartier Monclar. Dans un premier temps, les policiers ont découvert le plus jeune qui gisait par terre et qui a finalement perdu la vie à l’hôpital. Quant au second, le plus âgé, il n’a pas eu la chance d’être au moins conduit à l’hôpital, ce n’est que son corps qui a été découvert par les fonctionnaires devant une école maternelle dans une adjacente à celle dans laquelle le premier a été retrouvé.

Deux anciens prisonniers

D’après le procureur, les deux meurtres semblent lier puisqu’ils ont lieu dans le même quartier et au même moment. Toutefois, il a indiqué ignorer pour le moment le motif de la fusillade qui semble être un règlement de comptes entre trafiquants de drogue. Les deux victimes étaient connues de la police ont même déjà fait la prison. L’homme âgé de 20 ans, serait sorti de prison en début d’année alors que le second avait été libéré en 2020. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire.