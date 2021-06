Ce vendredi 4 juin, 110 avocats environ ont décidé de saisir les procureurs de Nanterre, Versailles et Créteil en France, ainsi que ceux de Paris et Bobigny, contre le Rassemblement national. En effet, pour eux, un tract récemment dévoilé par le parti d’extrême droite incite à la discrimination et à la haine contre les immigrés.

Dans ce tract, le parti frontiste affirme haut et fort qu’un mineur seul, issu de l’immigration, coûte environ 40.000 euros par an et par département. Le parti d’extrême droite déroule, affirmant qu’un immigré est également responsable de l’insécurité. Pour eux, seuls les élus RN seront en mesure de lutter contre ce qu’ils affirment être un fléau.

Des avocats poursuivent le RN en justice

Un tract qui a fait rugir les avocats spécialisés dans la question du traitement réservé aux mineurs isolés. Me Emmanuel Daoud, les chiffres avancés sont tout simplement faux et servent simplement à dérouler un discours de haine au préjudice d’une population jeune. L’avocat rappelle que très souvent, les jeunes ne sont d’ailleurs pas pris en compte. Lorsqu’ils le sont, ils coûtent environ 8.395 euros.

Le RN, bientôt jugé ?

Un tract qui pourrait coûter cher au RN. En effet, en 2015, la justice a confirmé que ce délit était caractérisé dès lors qu’un groupe de personnes ou une personne se trouve stigmatisée, violentée et rejetée à cause de sa religion ou son appartenance à une caste sociale bien définie. La justice devrait bientôt se pencher sur la question.