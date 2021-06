Plusieurs personnes ont été arrêtées par les forces de l’ordre, suite au meurtre d’un homme qui leur aurait volé des consoles de jeux vidéo. Il s’agit en effet, de trois adultes et d’un mineur qui sont impliqués dans ce meurtre. Les faits ont eu lieu dans la commune française de Chatellerault, dans le département de la Vienne.

Les policiers se sont donc mis à sa recherche

Les autorités avaient reçu l’alerte donnée par la mère de la victime. A en croire, Michel Garrandaux, procureur de la République de Poitiers, celui-ci âgé de 31 ans, n’était pas à son domicile et ne donnait pas signe de vie suite à plusieurs appels pour le joindre. Les policiers se sont donc mis à sa recherche et ont suivi le bornage de son téléphone qui les a conduits à un pavillon de Chatellerault. Arrivé sur les lieux, ils ont trouvé un homme qui avait porté plainte contre la victime, pour cambriolage et vols. Cependant, il a fallu l’intervention d’une femme, le dimanche 20 juin dernier, qui connaît un des suspects. Elle a confié aux forces de l’ordre que ce dernier lui avait dit avoir tué un homme et enterré dans la forêt.

Les deux adultes sont connus de la justice

Arrivés au niveau du pavillon, les policiers ont mis la main sur deux hommes âgés de 35 et 44 ans, la compagne de l’un deux âgée de 30 ans et un mineur âgé de 15 ans. Les deux adultes sont connus de la justice pour des faits de dégradation et vol ou stupéfiants. Selon le procureur, tous les quatre « ont participé à des degrés divers à la commission des faits ». La victime aurait été enlevée par le couple, puis l’aurait frappé. Ils l’auraient ensuite conduit chez leur ami, où il a été attaché à une chaise.

Là, il a reçu plusieurs coups de pieds et des poings. Toujours d’après le procureur, « ils disent qu’ils n’ont pas voulu sa mort, qu’ils voulaient le faire avouer ». C’est le samedi que l’homme de 31 ans est décédé des suites de traumatismes crâniens et thoraciques ayant entraîné une asphyxie. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet pour arrestation, enlèvement et séquestration suivis de mort.