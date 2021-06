Plusieurs dizaines de passagers à destination du Maroc ont été abandonnés à l’aéroport de Toulouse-Blagnac dans la matinée de ce samedi 19 juin. Selon les informations rapportées par les médias sur cet incident, l’avion aurait décollé avec 15 minutes d’avance. Il s’agit d’un appareil de la compagnie irlandaise Rayanair.

“Le vol devrait décoller à 7h25…”

Rien n’explique le départ précipité de l’avion qui était en partance pour la ville de Fès, au Maroc. Les passagers étaient pourtant présents à l’aéroport plusieurs heures avant le décollage de l’avion. Selon les plaintes d’un passager victime de l’incident, le vol était prévu pour 7h25. « Le vol devait décoller à 7 h 25 et quand on est passés dans la salle d’embarquement à 7 h 10, après deux heures d’attente à l’enregistrement, on nous a dit que l’avion était parti », a confié ce passager au média « La Dépêche du Mali ».

Un processus de dédommagement

Les médias indiquent que plusieurs des passagers ayant raté le vol sont toujours à l’aéroport dans le but de trouver une solution à ce problème. Selon les dernières informations rapportées sur cette situation, la compagnie aérienne serait en train d’engager une procédure pour dédommager les passagers laissés dans ces conditions à l’aéroport de Toulouse-Blagnac dans la matinée de ce samedi.