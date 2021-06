Francis Lee Bailey n’est plus. En effet, l’avocat de 87 ans, connu pour avoir défendu O.J. Simpson est décédé alors qu’il se trouvait dans un établissement spécialisé, au sud de la Géorgie. Une annonce qui a suscité l’émoi de l’ancien joueur de football américain. Il a salué le départ de celui qui restera à ses yeux, comme étant l’un des plus grands avocats de l’époque moderne.

En 1995, ce dernier était soupçonné du meurtre de sa femme et de l’un de ses proches. Il avait alors réussi à prouver que l’un des officiers en charge de l’enquête, a tenu des propos racistes à son encontre avant de l’accuser d’avoir déposé le gant ensanglanté au cœur de l’enquête, de par lui-même, chez O.J Simpson. Des accusations qui n’avaient toutefois pas de preuves.

Francis Lee Bailey, l’avocat d’OJ Simpson, est décédé

Expert en procès criminel, Francis Lee Bailey était connu pour préparer plus que minutieusement ses procès. Il a notamment défendu Albert DeSalvo, surnommé “l’étrangleur de Boston” qui a assassiné pas moins de 13 femmes. On se souvient également qu’il ait réussi à faire acquitter Ernest Medina, capitaine des troupes américaines lors d’un massacre organisé au Vietnam, à My Lai, au cours duquel 104 civils sont décédés.

Des déboires judiciaires mais une carrière bien remplie

Homme controversé, il a travaillé en tant que pilote de chasse avant de revenir à la vie civile, en 1956 et finir major de sa promotion d’études de droit. Habitué des plateaux de télévision, écrivain à succès, il a également rencontré quelques troubles judiciaires notamment en 1996 lorsqu’il passa 6 semaines derrière les barreaux pour outrage à magistrat.