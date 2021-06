Le gouvernement du Premier ministre Justin Trudeau a déclaré ce mardi qu’à partir de 2035, le Canada interdira la vente de voitures neuves et de camions légers fonctionnant au carburant dans le but d’atteindre zéro émission nette dans tout le pays d’ici 2050. Selon un communiqué du gouvernement, seuls les voitures et les camions à zéro émission pourront être vendus à partir de 2035. D’après l’exécutif un mélange d’investissements et de réglementations aidera l’industrie à faire la transition vers cet objectif. Le gouvernement a également déclaré qu’il fixerait des objectifs intermédiaires pour 2025 et 2030.

« Nous nous engageons à aligner les objectifs de vente de véhicules zéro émission du Canada avec ceux des juridictions nord-américaines les plus ambitieuses », a déclaré le ministre de l’Environnement Jonathan Wilkinson dans le communiqué. Alors que les États-Unis n’ont pas encore fixé de date, le Royaume Uni avait annoncé l’année dernière qu’elle interdirait les véhicules à essence à partir de 2030. La Californie, le plus grand marché automobile américain, avait aussi annoncé l’année dernière qu’elle passerait aux véhicules électriques à partir de 2035, de même que la province canadienne du Québec qui s’est fixé le même objectif.

Zéro émission nette d’ici 2050

La Colombie-Britannique élimine progressivement les voitures et les camions à essence et une interdiction totale entrera en vigueur en 2040. « Nous travaillerons avec les États-Unis pour harmoniser les réglementations en matière d’efficacité énergétique et nous investissons dans des rabais aux consommateurs, des bornes de recharge, des allégements fiscaux pour les entreprises et des coûts de transition de l’industrie », a ajouté Wilkinson.

Justin Trudeau, s’est engagé à mettre le Canada, sur la voie de zéro émission nette d’ici 2050. Et pour atteindre cet objectif, éloigner les transports des combustibles fossiles devient une nécessité. « Le Canada ne peut pas atteindre ses objectifs de gaz à effet de serre si les émissions des voitures, des VUS et des camionnettes, qui sont actuellement en croissance, ne sont pas réduites », a déclaré Keith Brooks, directeur des programmes du groupe de défense Environmental Defence, qui a salué cette décision.