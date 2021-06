Le milliardaire américain Elon Musk a l’intention de réaliser un gros investissement dans le secteur d’internet. En effet, le patron de Tesla a annoncé ce mardi 29 juin 2021, à l’occasion du Mobile World Congress, qu’il projetait injecter entre 20 et 30 milliards de dollars dans son projet d’accès à internet par satellite, Starlink.

Il est composé d’au moins 1500 satellites

Le projet a pour but de fournir un accès à internet aux populations se trouvant dans les zones les plus reculées. Par ailleurs, ça fait un moment que Starlink fonctionne, puisqu’il propose déjà à ses clients un service test. Il a pour ambition de couvrir presque toute la planète à partir de cette année. Notons que pour atteindre ses objectifs, Starlink compte déjà sur un vaste réseau de satellites composés d’au moins 1500 satellites, en orbite. Il est actuellement actif dans au moins douze pays, et d’après Elon Musk, de nouveaux satellites s’ajoutent chaque mois à ceux déjà existants.

Cela n’empêche cependant pas le milliardaire de viser toujours plus gros. En effet, alors que le nombre actuel de ses clients est de 69 000, il compte mettre tout en œuvre pour atteindre les 500 000 durant les douze mois à venir. Le patron de Tesla a aussi abordé, lors du Mobile World Congress, les coûts d’investissements initiaux de Starlink. Selon lui, ils seraient de 5 à 10 milliards de dollars avant que ce dernier n’affiche un flux positif.