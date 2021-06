La célèbre star de téléréalité américaine Kim Kardashian est officiellement séparée du père de ses enfants, le rappeur Kanye West, depuis quelques temps. Plusieurs causes sont à la base de leur rupture notamment les déclarations de ce dernier sur leur vie intime mais aussi sa participation à l’élection présidentielle américaine du 03 novembre 2020.

Cela ne semble pas déplaire à Kim

Après que Kim Kardashian ait demandé le divorce, son futur ex-époux semble avoir retrouvé l’amour dans les bras de la top model russe Irina Shayk. Cette relation aurait pu déplaire à Kim Kardashian, mais il semble que c’est tout le contraire. En effet, le couple formé par Kanye West et l’ex de Cristiano Ronaldo ne semble pas déplaire à la star de l’Incroyable Famille Kardashian. Dans une interview accordée à E! Online, le mercredi 09 juin 2021, une source proche de cette dernière a indiqué que : « Kim a entendu les rumeurs sur Kanye et Irina Shayk et cela ne la dérange pas du tout » tout en ajoutant : « Si cela n’a pas d’impact sur ses enfants, alors cela ne la dérange pas que Kanye sorte avec quelqu’un ». Notons que Kanye West et Kim Kardashian étaient mariés depuis 2014 et ont quatre enfants.

Même si les deux sont en pleine procédure de divorce, cela n’empêche cependant pas Kim Kardashian d’avoir une grande estime pour le rappeur. A l’occasion du 44e anniversaire de ce dernier, elle lui avait adressé un joli message, qui n’était pas passé inaperçu aux yeux des internautes. « Joyeux anniversaire. Je t’aime pour la vie » avait-elle écrit sur son compte Instagram.