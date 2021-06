La Russie et la Chine envisagent de lancer six missions dans le cadre de la phase préparatoire de la construction d’une base lunaire internationale, a déclaré le directeur adjoint du Centre d’exploration lunaire et du programme spatial de l’Administration nationale de l’espace de Chine (CNSA), Pei Zhaoyu, mercredi lors de la conférence GLEX-2021.Selon la présentation, la première étape de l’enquête durera de 2021 à 2025. La Chine prévoit d’envoyer trois missions au cours de cette période : Chang’e 4, Chang’e 6 et Chang’e 7.

La Russie envisage de lancer une station automatique “Luna 25”, l’orbiteur polaire lunaire “Luna 26” et l’atterrisseur lunaire “Luna 27”. Les missions utiliseront des lanceurs chinois CZ-3B et CZ-5, ainsi que le Soyouz-2 russe. L’objectif de cette étape est de choisir une zone pour construire une station et de développer la technologie pour un atterrissage en douceur très précis sur la Lune. D’après la présentation du projet, la Chine et la Russie n’ont pas exclu « le lancement de missions potentielles d’autres partenaires ».

Utiliser les expériences et technologies scientifiques communes

Le 9 mars, la société spatiale russe Roscosmos et l’Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) ont annoncé qu’elles avaient signé un protocole d’accord mutuel au nom de leurs gouvernements sur la coopération pour la création d’une station lunaire scientifique internationale. Les deux pays prévoient d’utiliser leur expérience commune et leurs technologies scientifiques pour créer une feuille de route pour la construction d’une station sur la Lune. La coopération bilatérale dans ce domaine envisage à la fois l’étude de la surface lunaire et la mise en œuvre de projets communs sur l’orbite du satellite naturel de la Terre.