L’actrice de « Gone Girl » et « Cocktail » Lisa Banes est décédée un peu plus d’une semaine après avoir été grièvement blessée dans un accident avec délit de fuite à New York, a confirmé mardi son manager. « Nous avons le cœur brisé par le décès tragique et insensé de Lisa. C’était une femme de grand esprit, de gentillesse et de générosité et dévouée à son travail, que ce soit sur scène ou devant une caméra et plus encore à sa femme, sa famille et ses amis. Nous avons eu la chance de l’avoir dans nos vies », a déclaré le manager David Williams dans un communiqué.

Banes, 65 ans, avait été heurtée par un scooter ou une moto dans l’Upper West Side de Manhattan, près du Lincoln Center, le 4 juin alors qu’elle traversait Amsterdam Avenue pour se rendre à la Julliard School, son alma mater, selon Williams. Il a déclaré que Banes était à l’hôpital Mount Sinai Morningside et qu’il croyait comprendre qu’elle avait subi une lésion cérébrale traumatique dont elle ne pourrait jamais se remettre.

L’auteur de l’accident est introuvable

La police n’a pas encore pu procéder à une arrestation puisque le chauffard qui l’a renversé est toujours en fuite. Banes est apparue dans de nombreuses émissions de télévision et films, y compris des rôles de soutien dans « Gone Girl » avec Ben Affleck en 2014 et « Cocktail » avec Tom Cruise en 1988. À la télévision, elle a joué des rôles dans « Nashville », « Madam Secretary », « Masters of Sex » et « NCIS ».