Les révélations s’enchaînent autour de l’incident de Tain-l’Hermitage. En effet, après qu’il ait été giflé, le principal suspect, un certain Damien T. âgé de 28 ans, a été arrêté. De son côté, le président Macron aurait commis quelques erreurs, ayant favorisé cette situation catastrophique. Soucieux d’être au plus proche des citoyens, il n’aurait pas respecté certaines consignes.

En effet, le président de la République serait sorti sans prévenir du véhicule dans lequel il se trouvait, laissant ainsi son service de sécurité, un peu dépourvu et surpris par la situation. De fait, l’individu a eu l’occasion d’être au plus proche du chef de l’État avant de le frapper au niveau du visage.

Le président Macron, violemment giflé par un individu

Les services de sécurité sont effectivement bien formels, il n’y a eu aucune faille de leur part. Seule certitude, cette petite visite, ce bain de foule n’était absolument pas prévu. C’est au moment de partir qu’Emmanuel Macron a décidé de quitter le véhicule dans lequel il se trouvait pour se rendre auprès des personnes sur place. Le service de sécurité a été pris de court.

Le service de sécurité, responsable ?

Pour autant, certaines personnalités, comme Alain le Caro, fondateur et ancien directeur du GSPR, le Groupement de sécurité de la présidence de la République, chargé de la sécurité du Président Macron, a estimé que les agents de sécurité ont manqué de discernement et n’ont pas été en mesure d’anticiper. Était-il normal qu’Emmanuel Macron termine sa course seul, face à cet homme ? Pourquoi un élément mobile n’a-t-il pas eu la présence d’esprit de réagir ? L’incident lui, ne cesse de faire parler tandis que l’Élysée, elle, fait tout pour ne pas en faire un événement.