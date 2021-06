La présidente du Rassemblement National a profité du déplacement qu’elle a effectué dans la région Centre-Val de Loire ce jeudi 10 juin pour se prononcer sur les propos tenus par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur sa formation politique. C’est plutôt une Marine Le Pen assez remontée qu’ont rencontré les hommes des médias à l’issu de ce déplacement. « Est-ce que le gouvernement a perdu la tête? », s’est interrogée la femme politique française avant de dénoncer violemment les propos du ministre de l’Intérieur.

“Il participe au climat de haine…”

« Comment ce gouvernement ne se rend pas compte qu’avec des déclarations aussi violentes à l’égard de l’opposition, il participe au climat de haine, de brutalité et de violence. », a-t-elle poursuivi avant d’appeler la formation politique d’Emmanuel Macron à modérer ses propos à l’endroit de l’opposition. « Il faut que la République en Marche garde son calme et arrête d’insulter l’opposition parce que ça pose un problème démocratique », a fait savoir Marine Le Pen.

Darmanin parle de son inquiétude en cas de victoire RN

Notons que cette réaction est intervenue suite aux déclarations qui ont été faites par le ministre français de l’Intérieur à la faveur de son déplacement à Dijon pour soutenir les candidats LaREM dans le cadre des élections régionales et départementales. Il déclarait en effet qu’une victoire du RN représenterait une marque satanique. « Si un territoire est dirigé par un parti extrémiste, pensez-vous que les investisseurs étrangers viendront davantage? Non. Ils iront dans un endroit plus acceptable », a-t-il déclaré.