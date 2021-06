Les princes Harry et William sont toujours en froid. En effet, depuis que le duc de Sussex a quitté la famille royale avec son épouse Meghan Markle, ses relations avec la famille royale et surtout avec son frère, le prince William, sont devenues tendues. En cause, les déballages faits notamment par son épouse et actrice américaine Meghan Markle lors d’une interview choc accordée à la célèbre journaliste Oprah Winfrey.

La réalité semble toute autre

Quelques semaines après l’entretien qui a fait la une des journaux britanniques et américains durant plusieurs semaines, l’époux de la reine Elizabeth II, le prince Philip, est décédé. Pour beaucoup les obsèques de ce dernier au Royaume-Uni étaient l’occasion pour les deux princes de se réconcilier. Cependant, la réalité semble toute autre. En effet, suite aux funérailles de son grand-père, le prince William n’aurait pas été tendre envers l’épouse de son frère. Une source a fait savoir qu’il aurait déclaré, lors d’une conversation entre amis : « Regardez la façon dont cette foutue femme a traité mon personnel! ». Notons que les deux frères doivent se rencontrer le jeudi 1er juillet prochain pour la commémoration de la mort de leur mère, la princesse Diana, décédée en 1997 dans un accident de voiture à Paris.

Pour rappel, au cours de l’interview accordée à Oprah Winfrey, la duchesse de Sussex avait confié avoir été confrontée à des pensées suicidaires, pendant qu’elle était dans la famille royale. Selon ses dires, elle n’aurait reçu aucune aide pour y faire face. Meghan Markle avait aussi fait part du racisme, indiquant qu’un membre de la famille royale, qu’elle n’a pas nommé, s’était interrogé sur la couleur de la peau de son enfant Archie.