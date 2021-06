Plus de deux décennies après son assassinat, les circonstances du décès du rappeur The Notorious B.I.G. ont refait surface. Dans une interview qu’il a accordée au New-York Post, un ancien agent du FBI a fait savoir que le meurtre a été commandité par Suge Knight. Ce dernier était le manager du label rival Death Row. Evoquant le nom du meurtrier Amir Muhammad, membre de la Nation of Islam, l’ancien membre de la police fédérale américaine indique qu’il n’est qu’un maillon de la chaîne.

«C’est celui qui a appuyé sur la gâchette. De nombreuses personnes ont aidé à orchestrer ce meurtre et lui ont permis de le faire », confie-t-il. «J’avais des preuves que des agents du LAPD étaient impliqués, mais le LAPD m’a mis de côté, de même que les avocats de la ville de Los Angeles», a-t-il poursuivi en faisant observer que l’affaire avait été étouffée par le concours de certains complices de la police.

28 ans de prison pour Suge Knight

Il y a quelques années, ce fonctionnaire de police avait rendu public un rapport dans lequel il incriminait le nommé Amir Muhammad. Le rapport indiquait également que la première cible de l’attaque était le producteur de Notorious, Sean Combs alias Puff Daddy. Rappelons que même si le meurtre de Notorious B.I.G. n’était pas à l’origine, Suge Knight purge une peine de 28 ans de prison pour homicide. Il était en détention depuis 2015.