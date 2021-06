Le rappeur béninois KMAL RADJI n’est pas allé par quatre chemins pour recadrer sèchement le journaliste français Eric Zemmour connu pour ses positions par rapport à l’Afrique. En effet, dans une publication sur le réseau social de Mark Zuckerberg le chroniqueur de CNews déplorait la trop forte présence d’Africains dans certaines localités de la France. Dans sa publication, il faisait notamment remarquer que ces localités étaient africanisées.

“Un Français qui est né là n’est plus en France

« Aujourd’hui, vous retournez à Drancy, à Montreuil et à Château Rouge, vous avez des contrées qui sont complètement africanisées. Il y a des territoires aujourd’hui où un Français qui est né là n’est plus en France », avait-il publié. Le slameur béninois n’a pas tardé à répondre au journaliste français en commentaire. KMAL RADJI a également pris le soin de rappeler à Eric Zemmour que comme en France, beaucoup de capitales africaines sont remplis de ressortissants Français.

“Des territoires complètement francisés” en Afrique selon KMAL

« C’est drôle ! C’est parce que c’est pareil ici ! En Afrique de l’Ouest où je vis, il y a des territoires complètement francisés », a-t-il laissé lire en commentaire à la publication d’Eric Zemmour. Il va plus loin en indiquant qu’une grande partie de l’économie africaine est « francisée » et que plusieurs centres sont dédiés à la promotion de la culture française dans les capitales africaines. « Des centres culturel, pour diffuser la culture française, des écoles françaises… NE PARLONS MEME PAS DES RESTAURANTS et DES BOITES DE NUIT », a poursuivi KMAL RADJI pour répondre à la publication du journaliste français.

Zemmour, candidat?

Rappelons que le journaliste français Eric Zemmour est décrié en France pour sa vision sur le phénomène de l’immigration et sur l’Islam. La possibilité qu’il se présente à la prochaine élection présidentielle en France fait couler beaucoup d’encres et de salives au sein de certaines formations politiques françaises.