Un an après la mort de George Floyd, ce lundi 1er juin marque également les 100 ans du massacre de la ville de Tusla, au cours duquel des centaines de personnes ont trouvé la mort. Au cours des années 20, la communauté noire de Tulsa semble particulièrement bien s’en sortir. Plus de 300 entreprises sont dirigées par des personnes de couleurs, dont deux cinémas, des cabinets médicaux, des pharmacies. Un pilote est même le propriétaire de son propre avion !

Le succès de la communauté est tel que la partie blanche de la ville commence à relativement mal le vivre. Les tensions vont alors devenir vives lorsqu’un accident d’ascenseur au cours duquel seront concernés Sarah Page, jeune blanche de 17 ans et Dick Rowland, jeune noir de 19 ans, va se produire.

100 ans après les événements de Tusla

La jeune femme travaillait comme opérateur d’ascenseur et Dick Rowland lui, l’utilisait tous les jours. Quelques instants après que les deux se soient retrouvés seuls, un cri aurait été entendu. La porte s’ouvrant, Dick Rowland part alors en courant tandis que Sarah Page elle, parle aux autorités. Si elle n’a jamais déposé plainte, la police le fera pour elle alors que de persistantes rumeurs laissaient entendre que l’adolescente ait été violée.

Le 31 mai, deux groupes d’hommes vont alors s’affronter avec, d’un côté, les représentants de la communauté noire et de l’autre, ceux de la communauté blanche. En sous-nombre, les afro-américains tentent alors de battre en retraite. Le lendemain, la communauté blanche organise des pillages et détruit les entreprises détenues par les noirs américains. 1.200 maisons seront détruites alors que plus de 300 personnes trouveront la mort.