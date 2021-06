Le président béninois Patrice Talon a nommé un membre du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) dans le premier gouvernement de son second quinquennat. Raphaël Akotègnon, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est désormais ministre de la décentralisation. Une nomination qui n’est pas anodine selon Parfait Ahoyo, ancien conseiller technique de Me Adrien Houngbédji, Il voit plutôt « un coup de génie du président Patrice Talon ».

En effet, d’après ses explications, Raphaël Akotègnon est issu d’un parti qui n’a actuellement pas de députés au parlement ni de maires dans les communes. Il peut être donc crédité d’une certaine neutralité à un moment où le chef de l’Etat veut opérer des réformes au niveau des communes du Bénin. Le ministre « va conduire ces réformes sans parti pris. Il n’aura pas tendance à privilégier sa formation politique ou, au pire des cas, à fermer les yeux sur certaines choses. C’est un avantage » croit savoir Parfait Ahoyo qui s’exprimait hier jeudi 03 juin sur le plateau de E-Télé.

“C’est comme si nous mettons, pour une course, des brouettes sur des autoroutes“

L’homme politique espère vivement que cette réforme annoncée dans le secteur de la décentralisation portera ses fruits parce que le cas échéant, « ce serait le début du développement à la base» . « On va ramener la sécurité sociale, la santé, plus d’argent à la base à travers les microcrédits. Malheureusement, les acteurs ne sont pas suffisamment outillés. C’est comme si nous mettons, pour une course, des brouettes sur des autoroutes. Ça ne donnera pas de résultat malgré les efforts. Il fallait adapter les engins à l’infrastructure. Si cette réforme aboutissait, et nous l’espérons vivement, ce serait le début du développement à la base », a t-il déclaré.