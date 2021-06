La société russe TsMKB Almaz, basée à Saint-Pétersbourg, est l’un des principaux concepteurs de navires et de bateaux de combat à grande vitesse. C’est à cette société notamment, que les autorités russe ont confié ‘’Project 20386’’, un programme militaire de construction d’une corvette de combat révolutionnaire. Un projet que la société semble avoir mené à son terme puisque, ce mardi, la presse russe annonçait le déploiement prochain de ‘’Mercury’’ un navire de guerre russe, entièrement furtif. Une première en Russie.

Moscou va renforcer sa puissance maritime

La tâche principale des navires qui sortiront du projet 20386, selon des documents officiels, sera de localiser et de détruire les navires ennemis de surface et sous-marins. Mais pas seulement. Dans le détail, les navires du Projet sont conçus pour mener des opérations de combat dans les zones maritimes proches et lointaines ; protéger les communications et les activités économiques en mer, soutenir les troupes d’artillerie, et assurer la stabilité au combat des troupes maritimes en attaquant directement les systèmes de missiles de défense aérienne ennemis.

Selon la presse russe, le premier né du Projet pratiquement prêt devrait être déployé d’ici 2022. Et ce serait une corvette : le Mercury. La corvette est spéciale, car elle a obtenu une modification fondamentalement nouvelle d’un navire de surface. Sa conception notamment combinera des éléments de la configuration de base et des modules de combat amovibles, qui élargiront considérablement l’éventail des tâches habituellement effectuées par les navires du même type. De fait, la corvette peut embarquer à bord des hélicoptères de pont et des « véhicules aériens sans pilote ».

Le navire de guerre sera également équipé d’une paire de batteries antinavires, chacune avec quatre lanceurs et huit missiles de classe Zircon, les premiers missiles hypersoniques au monde, avec une portée allant jusqu’à 500 km et une vitesse de Mach 8. Mais la particularité véritable du navire de guerre, ce sera sa furtivité. Le Mercury devrait être le premier navire entièrement furtif de Russie, avec une forme spéciale pour minimiser les saillies et les crevasses à sa surface.