Une nouvelle fois, les paroles du PDG de Tesla, Elon Musk ont ​​fait monter en flèche le bitcoin. La cryptomonnaie a dépassé les 40 000 $ lundi, après un nouveau week-end de fluctuations des prix à la suite des tweets du patron de Musk. Il a repoussé les critiques sur son influence sur le marché et a déclaré que Tesla avait vendu du bitcoin mais pourrait reprendre les transactions en l’utilisant.

Bitcoin a tourné aux vues de Musk pendant des mois depuis que Tesla a annoncé un achat de 1,5 milliard de dollars de bitcoins en février et a déclaré qu’il prendrait la cryptomonnaie en paiement. Plus tard, il a déclaré que Tesla n’accepterait pas le bitcoin en raison de préoccupations quant à la façon dont l’extraction de la monnaie nécessite une forte consommation d’énergie et contribue au changement climatique.

Tesla recommencera à autoriser les transactions Bitcoin

« Lorsqu’il y aura confirmation d’une utilisation raisonnable (environ 50%) d’énergie propre par les mineurs avec une tendance future positive, Tesla recommencera à autoriser les transactions Bitcoin », avait déclaré le multimilliardaire. Bitcoin, qui a bondi de près de 10% dimanche, dépassant sa moyenne mobile sur 20 jours, a augmenté de 4,3% lundi à 40 692,27, sa première incursion au-dessus de 40 000 $ en plus de deux semaines.

Bitcoin a également été soutenu lundi après que le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Paul Tudor Jones a déclaré lundi à CNBC que le bitcoin est un excellent moyen de protéger sa richesse à long terme et fait partie de son portefeuille tout comme l’or. Les prix du bitcoin ont également été aidés par la société de logiciels et le principal bailleur de fonds du bitcoin MicroStrategy qui ont collecté un demi-milliard de dollars pour acheter du bitcoin, a déclaré Bobby Ong, co-fondateur du site Web d’analyse cryptographique CoinGecko.

Musk accusé de « manipulation des prix »

Le tweet de Musk a été fait en réponse à un article basé sur des remarques de Magda Wierzycka, directrice de la société de cybersécurité Syngia, qui, dans une interview à la radio la semaine dernière, l’a accusé de « manipulation des prix » et de vente d’une « grande partie » de son exposition. « C’est inexact », a déclaré Musk. « Tesla n’a vendu qu’environ 10% des avoirs pour confirmer que BTC pouvait être liquidé facilement sans déplacer le marché ».