Meghan, la Duchesse de Sussex, a publié mardi son premier livre pour enfants, intitulé « The Bench ». Le livre est centré sur le point de vue d’une mère sur la relation entre un père et son fils. « J’espère que ‘’The Bench’’ résonne dans chaque famille, peu importe la composition, autant qu’avec la mienne », a déclaré lors de l’annonce du livre en mai, l’ancienne actrice Meghan Markle.

Le livre, publié par Random House Children’s Books et avec des illustrations de Christian Robinson, présente diverses familles comprenant un homme qui porte un turban, un autre en fauteuil roulant et un homme qui porte un tutu assorti à celui de son fils. « Tu vas l’aimer. Vous écouterez. Vous serez son partisan », lit-on sur une page avec le fils et le père en tutus. « Cette représentation », a déclaré Megan, « était particulièrement importante pour moi. Christian et moi avons travaillé en étroite collaboration pour représenter ce lien spécial à travers une lentille inclusive ».

A l’homme et le garçon qui font battre mon cœur en pompe

Meghan a dédié le livre à « l’homme et le garçon qui font battre mon cœur en pompe ». La dernière page du livre montre le Prince Harry et le fils du couple, Archie, nourrissant des poulets. Le livre est sorti quelques jours après que le couple a annoncé la naissance de leur fille, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor née le vendredi dernier.