Âgé de 58 ans, un homme était atteint d’une rétinopathie pigmentaire. En d’autres termes, il est devenu aveugle. Pour autant, une nouvelle technique relativement innovante, appelée l’optogénétique, a permis à cet individu de recouvrer la vue, plus de 10 ans après. Il a notamment été capable de localiser et de toucher certains objets.

Cette technique associe en fait thérapie génique et stimulation lumineuse. S’il ne voit toujours pas les couleurs, il arrive désormais à distinguer certains contrastes. Il s’entraîne désormais au Centre hospitalier national d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts, au cœur de la capitale française, à repérer et attraper certains objets.

Un aveugle récupère la vue grâce à l’optogénétique

Une immense avancée pour cet individu qui, victime d’une maladie dégénérative de la rétine, avait alors fait le deuil de la vue. Les médecins ont en fait injecté une protéine, la ChrimsonR, qui lui a alors permis de détecter la lumière. Cinq mois après l’injection, les chercheurs ont laissé le corps agir, travailler et produit de cette protéine. Équipé de lunettes spécifiques, l’homme a ensuite pu retrouver certaines sensations, sept mois plus tard environ.

Des formes et des objets, désormais visibles

À ce stade, Alain peut voir des passages piétons ainsi que sa cuisine. Il reste encore beaucoup de travail afin d’aider le corps à retrouver l’ensemble de ses sensations. Pour autant, les premiers résultats sont plus qu’encourageants. Les bénéfices de l’optogénétique semblent donc confirmer, de quoi envisager de nouvelles études, recherches et analyses, encore plus poussées.