Un œuf de poule vieux de 1000 ans a été trouvé en Israël. Selon les archéologues qui l’on découvert, il serait probablement l’un des plus vieux œufs du monde. Cet œuf date du 10ème siècle et a été trouvé lors d’une fouille dans la ville de Yavné dans le centre d’Israël. Des projets de développement urbain sont en cours dans la ville de Yavné ces jours-ci, mais il y a des siècles, la ville était le siège d’un complexe industriel datant de l’époque byzantine.

Le plus vieil œuf entier de poule jamais découvert

Des fragments de coquilles d’œufs sont communs à découvrir lors de fouilles de sites de périodes antérieures, notamment dans la Cité de David et à Césarée et Apollonia selon les experts. Mais en raison des coquilles fragiles des œufs, pratiquement aucun œuf de poule entier n’a été conservé. Selon le Dr Lee Perry Gall, experte du Département d’archéologie israélien, a déclaré : « C’est une découverte très rare en Israël et dans le monde entier ».

L’œuf complet d’environ six centimètres de haut a été trouvé caché dans une fosse à excréments humains. Aucun morceau de la couche externe ne manquait lorsqu’il a été retiré de la fosse, mis à part quelques fissures sur la coquille. Les scientifiques ont dit qu’il a été préservé entier en raison de l’environnement particulier où il se trouvait. Cet œuf gisait parmi les excréments humains, enfermé dans des déchets mous, ce qui a créé des conditions anaérobies et à cause de cela, il a survécu.

Bien entendu, l’œuf n’était plus viable. Et d’ailleurs de sa fissure, des matières s’étaient évaporées, mais il en restait suffisamment selon les experts pour faire des recherches et en apprendre un peu plus sur les poulets d’il y a au moins 1000 ans. D’ailleurs déjà, cet œuf et les autres coquilles vides découvertes depuis l’ouverture des fouilles archéologiques dans la zone, laissaient supposer que les habitants de Jérusalem, il y a 2500 ans « consommaient des œufs ». D’ailleurs selon l’experte israélienne, l’élevage de poulets a certes eu lieu en Asie du Sud-Est il y a 6 000 ans, mais qu’il a fallu longtemps pour qu’il soit inclus dans l’alimentation humaine.