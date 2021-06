Les personnalités les plus riches au monde sont parvenues à amasser leur immense fortune sur la base de multiples activités. Alors que beaucoup pensent qu’ils disposent de beaucoup de moyens pour honorer leurs devoirs fiscaux, il semble qu’elles préfèrent ne pas le faire. C’est le cas de certains milliardaires américains comme Jeff Bezos et Elon Musk. Ceux-ci n’auraient pas payé des impôts à l’Etat américain, à certains moments donnés.

Jeff Bezos n’a pas payé d’impôt fédéral en 2007 et en 2011

A en croire les informations rendues publiques, ce mardi 8 juin 2021, par l’organisation indépendante ProPublica, des milliardaires américains ont pu éviter de payer leur impôt sur le revenu pendant plusieurs années. Elle a assuré que l’homme le plus riche du monde Jeff Bezos n’a pas payé d’impôt fédéral en 2007 et en 2011. Outre, le patron d’Amazon, Elon Musk figure aussi sur la liste des personnes à ne pas avoir, à un moment, payé d’impôt. Selon ProPublica, le patron de Tesla n’a pas payé d’impôts en 2018. Notons que l’organisation a assuré avoir obtenu ces informations à travers des milliers de déclarations fiscales des milliardaires américains auprès de l’administration fiscale.

Ces informations interviennent après que Jeff Bezos ait fait part, au cours du mois d’avril dernier, de son soutien à l’actuel président américain Joe Biden qui a l’intention d’augmenter les impôts. Cela, dans le but de soutenir les investissements concernant les infrastructures. Pour rappel, Jeff Bezos et Elon Musk sont actuellement les deux hommes les plus riches de la planète, selon le magazine américain Forbes.