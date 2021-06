La star américaine de téléréalité Kim Kardashian tient coûte que coûte à être avocate. Pour cela, elle a commencé des études tout en bénéficiant de l’assistance de certains professionnels du métier. Cependant, devenir avocat n’est pas aussi aisé et Kim Kardashian l’a appris à ses dépens. En effet, la femme d’affaires a échoué pour la deuxième fois à l’examen du barreau pour étudiants en droit.

Elle a réuni un total de 463 points sur 560

C’est la star de l’Incroyable Famille Kardashian qui a donné l’information, dans l’épisode final de la célèbre téléréalité. Elle avait un entretien téléphonique avec les avocates Jessica Jackson et Erin Haney, lorsqu’elle a appris qu’elle avait échoué à son examen. Cette fois-ci, Kim Kardashian a réuni un total de 463 points. Elle doit nécessairement réunir 560 points pour avoir sa licence d’avocat. Malgré cette défaite, elle semble ne pas être découragée car elle estime qu’elle doit faire mieux la prochaine fois pour réussir. Notons que ce n’est pas la première fois que Kim Kardashian participe à l’examen du barreau.

Elle était confinée chez elle à cause de la crise sanitaire

La première tentative remonte à plusieurs mois plus tôt. La future ex-femme du rappeur Kanye West avait à ce moment obtenu un total de 474 points sur 560. Au cours de cette période, elle et les membres de sa famille étaient confinées chez eux à cause de la crise sanitaire due à la covid-19 aux Etats-Unis. Il s’agit d’une période difficile pour la star qui avait continué à étudier.