Banni des principales plateformes de médias sociaux après l’émeute meurtrière du 06 janvier au Capitole, l’ancien président américain Donald Trump, avait lancé le mois dernier une page blog sur son site internet avec laquelle il voulait communiquer librement. Un mois après son lancement, la page a été supprimée du site web. Ce mercredi, l’assistant de Trump, Jason Miller, a déclaré que la page, qui s’appelait « Du bureau de Donald J. Trump », ne reviendrait pas.

Dans un e-mail à Reuters, il a déclaré que cela entrait dans le cadre « des efforts plus larges que nous menons et sur lesquels nous travaillons ». Le projet de l’ancien président républicain de lancer une plate-forme des médias sociaux, annoncé depuis des mois par son équipe, est resté sans suite avec peu de détails. « J’espère avoir bientôt plus d’informations sur les efforts plus larges, mais je n’ai pas une connaissance précise du calendrier », a déclaré Miller à propos du réseau social.

“Parler librement et en toute sécurité”

La page du blog, qui était présentée comme un endroit pour « parler librement et en toute sécurité », servait de moyen de communication à sens unique contenant des messages de Trump qui pouvaient être aimés et partagés sur des réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook, des plateformes auxquelles l’ancien président n’a toujours encore accès. Twitter que le président avait fréquemment utilisé, a déclaré que l’interdiction de Trump était permanente, même s’il se présente à nouveau en 2024. Avant d’être banni, Trump comptait plus de 88 millions de followers. Le conseil de surveillance indépendant de Facebook a quant à lui déterminé le mois dernier, que la société avait eu raison de suspendre Trump, mais l’a critiqué pour la nature indéfinie de l’interdiction.