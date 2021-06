La pandémie du coronavirus a poussé plusieurs experts à changer d’avis sur leurs certitudes. Parmi ceux-ci figure l’emblématique Dr Fauci. Aux USA, déjà sous l’administration Trump il avait dirigé la riposte des autorités face à la pandémie. Qui dit riposte dit forcément, changement de paradigme durant la pandémie. Continuant sous l’administration Biden, il ne pouvait pas échapper aux critiques virulentes, voire des menaces de mort de ceux qui le considèrent comme ennemi de la nation américaine (et accessoirement de Trump).

« Recevoir des menaces de mort et menacer vos filles et votre femme de notes obscènes et de notes menaçantes n’est pas amusant. Je ne peux donc pas dire que cela ne me dérange pas » a affirmé le Dr Fauci, qui a tenu également durant le podcast du New York Times “Sway” à répondre à ceux qui estiment qu’il a changé d’avis à de nombreuses reprises et donc n’a pas raisonnement scientifique.

Une attitude purement scientifique

À ceux qui disent qu’il a souvent changé d’avis, le Dr Fauci a décidé de répondre durant l’émission qui va être diffusée prochainement. « Il est essentiel en tant que scientifique que vous fassiez évoluer votre opinion et vos recommandations en fonction des données au fur et à mesure de leur évolution. … Et c’est la raison pour laquelle je dis que les gens qui me critiquent ensuite à ce sujet critiquent en fait la science… “Ah, Fauci nous a induits en erreur. D’abord, il a dit pas de masques, puis il a dit des masques“… Eh bien, permettez-moi de vous donner un flash. C’est ainsi que fonctionne la science. Vous travaillez avec les données que vous avez à l’époque. » a lâché le très respecté Dr Fauci.