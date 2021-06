Aux USA, la détention et le port d’une arme est autorisé par le second amendement de la Constitution du pays. Mais la question est régulièrement le sujet de débats au Congrès et au Sénat entre les élus qui croient que cette autorisation devrait être restreinte et ceux qui croient au contraire que plus de libertés rendraient les détenteurs plus responsables. Ce mercredi en tous cas, le gouverneur du Texas, Greg Abott, en un mouvement qui réjouissait les partisans de l’autodéfense, entérinait un projet de loi sur le port d’armes sans permis.

Greg Abott en précurseur…

C’est officiel, au Texas depuis ce jeudi il est autorisé de porter une « arme de poing » sans permis ni formation. Le projet de loi dénommé « House Bill 1927 », élimine l’obligation pour les résidents du Texas d’obtenir un permis de port d’armes de poing s’il n’est pas interdit par la loi fédérale ou de l’État de posséder une arme à feu. La mesure approuvée par le gouverneur Greg Abbott permet aux personnes de « 21 ans et plus » qui peuvent légalement posséder des armes à feu dans l’État de porter des armes de poing dans les lieux publics sans permis.

Avant la signature de la loi, les candidats à la détention d’une arme devaient soumettre leurs empreintes digitales, suivre une formation de quatre à six heures et réussir un examen écrit et un test d’aptitude au tir. Mais, La signature du gouverneur Abbott scellait une victoire pour les militants conservateurs qui ont longtemps recherché cette mesure sans succès.

Le Sénat, cependant , selon la presse locale, a choisi d’approuver le projet de loi, en y ajoutant plusieurs amendements pour répondre aux préoccupations des groupes et associations, véritables lobbyistes, contre le port d’arme sans permis. Pour ces associations, une telle liberté pouvait gravement mettre en danger les agents de sécurité et faciliter l’obtention d’armes par les criminels.