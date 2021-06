Entre Mariah Carey et Roc Nation le label discographique américain appartenant au rappeur Jay-Z le divorce est visiblement consommé. En effet, selon les informations rapportées par des proches de la chanteuse américaine, cette dernière aurait définitivement claqué la porte suite à une dispute. The Sun rapporte notamment les confidences qui lui ont été faites par des collaborateurs de la diva sur cette affaire.

“Rencontre explosive…”

« Mariah et Jay ont eu une rencontre explosive qui ne s’est pas bien passée du tout », rapporte en effet, le journal britannique. « Elle a clairement fait savoir qu’elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui et a rompu avec Roc Nation. Elle partira officiellement dans les prochaines semaines. », a poursuivi la source. Cette rupture est intervenue malgré les nombreux projets qui ont été réalisés au cours de leur collaboration a déploré la source.

La chanteuse aurait d’autres projets…

« Mais cette réunion n’aurait pas pu être pire. Mariah a parlé à d’autres managers et pense qu’elle a trouvé quelqu’un qui, selon elle, croit pleinement en elle alors qu’elle prend ses prochaines étapes. », a précisé la source au média. Comme un signe assez visible de cette rupture, le nom de la star américaine a déjà été retiré de la plateforme web de Roc Nation.