Un homme a eu la malchance d’avoir été avalé par une baleine à bosse. Il s’agit en effet d’un pêcheur américain du nom de Michael Packard, qui a été brièvement avalé par le poisson géant, hier vendredi 11 juin 2021. C’est l’homme même qui a raconté sa mésaventure, relayée ensuite par le média américain Cape Cod Times.

« J’étais dans sa bouche fermée pendant 30 à 40 secondes »

Suite à son hospitalisation, il a raconté plus en détail ce qui lui est arrivé. « Je plongeais pour chercher des homards quand une baleine à bosse a essayé de me manger. J’étais dans sa bouche fermée pendant 30 à 40 secondes, avant qu’elle remonte à la surface et me recrache. J’ai des bleus partout, mais aucun os cassé. Je remercie les sauveteurs de Provincetown pour leurs soins et leur aide » a-t-il laissé voir. Notons que même si le récit de Michael Packard peut être mis en doute, il existe un témoin qui l’a vu être recraché par l’animal marin.

Un témoin avait appelé les secours

Celui-ci du nom de Josiah Mayo, qui accompagnait Michael Packard ce jour-là, a raconté ce qu’il a vu au média. Après que le pêcheur eut été rejeté par la baleine, c’était lui qui avait appelé les secours. Par ailleurs, pour la directrice des études sur les baleines à bosse du centre de Provincetown, Jooke Robbins, qui croit à ce qu’il s’est passé, « il est possible que (Michael Packard) était juste au mauvais endroit, au mauvais moment ». En effet, selon elle, lorsque les baleines cherchent de la nourriture, « elles foncent, bouche ouverte, et avalent les poissons et l’eau très rapidement, puis rejettent l’eau à travers leurs fanons ».

