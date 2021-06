La Russie va permettre aux étrangers de se faire vacciner contre le covid-19, moyennant dépense. En effet, le président Poutine a réclamé la mise en place d’une opération visant à favoriser des conditions de vaccination accessible et abordable aux ressortissants étrangers, contre une certaine somme.

En effet, alors que la Russie est à la traîne en ce qui concerne la vaccination contre le covid-19, le président Poutine a exhorté le peuple russe à franchir le pas et à aller se faire inoculer la solution Sputnik V. Selon ses dires, le vaccin développé par Moscou serait reconnu dans le monde, comme étant le plus sûr.

Poutine fera payer le vaccin aux étrangers

Il a en outre rappelé qu’à ce stade, la pandémie ne pouvait être encore pleinement jugulée, car l’accès à la vaccination n’est pas possible à toutes et à tous. De fait, il faut participer à l’effort et donc, tendre le bras. Pour autant, certains instituts de sondages estiment que plus de 60% de la population serait contre l’idée de se faire vacciner.

Les russes, pas prêts à se faire vacciner

Quid des étrangers présents sur place ? Si ces derniers pouvaient espérer l’ouverture de centres gratuits, le gouvernement russe en a décidé autrement. De fait, ces derniers vont devoir débourser une somme prédéfinie pour avoir accès au vaccin. Pour le moment, nul ne sait à combien celle-ci correspondra.