Ce mardi 13 juillet, le procès de l’ancien maire d’Abomey-Calavi Georges Bada et de ses 28 coaccusés a repris à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ‘(Criet). Il y avait à la barre le préfet de l’Atlantique Jean-Claude Codjia et Barnabé Dassigli, l’ancien ministre de la décentralisation. La déposition qui a retenu toutes les attentions est celle de M Dassigli. D’abord parce qu’il a cité les noms de l’ancien préfet du Littoral Epiphane Quenum et de l’ex-ministre de la décentralisation Véronique Brun Hachémè. Ensuite, y a eu le malaise de cet ancien collaborateur de Patrice Talon, après 18 minutes à la barre.

Lors du premier acte, ce dernier a reconnu avoir instruit le préfet Jean-Claude Codjia, via une correspondance, aux fins de s’assurer que le dédommagement de dame Kpohinto Zounon se fasse conformément au jugement rendu par le tribunal. Barnabé Dassigli a ensuite ajouté que la démarche avait été enclenchée sous l’ancien préfet du Littoral Epiphane Quenum et Véronique Brun Hachémè, l’ex-ministre de la décentralisation.

Georges Bada n’a pas acheté de parcelle dans le domaine

M Dassigli n’en dira pas plus avant de tomber dans les vapes. Notons qu’après sa déposition, plusieurs acquéreurs de parcelles du domaine de 39 hectares ont défilé à la barre. Ils étaient pour la plupart des conseillers communaux. Tour à tour, ils ont expliqué comment ils sont devenus propriétaires de parcelles dans le domaine incriminé. Il faut dire que Georges Bada , l’ancien maire d’Abomey Calavi n’est pas dans le lot, tout comme le directeur des affaires domaniales de la commune Jules Ferdinand Dossou-Yovo et Patrice Hounyèva, président de la commission des affaires domaniales.

Le tribunal a trouvé qu’ils ne devraient pas s’impliquer dans l’exécution de la procédure de dédommagement alors qu’il y a une décision du tribunal d’Abomey-Calavi qui suspend cette procédure. Le procès a été reporté au 27 juillet prochain. L’ancien maire d’Abomey Calavi connaîtra peut-être son sort lors de cette future audience.