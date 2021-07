« Nous ne sommes pas allés en Afghanistan pour construire une nation. C’est le droit et la responsabilité du peuple afghan seul de décider de son avenir et de la manière dont il veut diriger son pays », c’est par ces mots que le président Joe Biden a annoncé jeudi dernier que le retrait des troupes américaines d’Afghanistan serait accéléré et prendrait beaucoup plus tôt que prévu, le 31 Août au lieu du 11 septembre. Un retrait des troupes qui aux USA divise la classe politique. Ce mercredi, George Walker Bush, 43ème président des USA confiait à Deutsche Welle, une agence de presse allemande, que pour lui le retrait des troupes était foncièrement une « erreur ».

« Je pense que les conséquences vont être incroyablement mauvaises et tristes »

Le 43ème président des USA, George Walker Bush est celui qui en 2001 a envoyé en Afghanistan les forces armées américaines à la suite des attaques terroristes du 11 septembre aux États-Unis. 20 ans plus tard, le 46ème président es USA, Joe Biden, lui actait le retrait des troupes du pays et allait même jusqu’à exclure « une nouvelle intervention » en Afghanistan. Pour le président Biden, les États-Unis avaient atteint leurs objectifs en appliquant la « justice à Oussama Ben Laden » et en défaisant chez eux « les terroristes qui nous ont attaqués le 11 septembre ».

Cependant ce mercredi, le président Bush, a formulé de nouvelles critiques sur le retrait des troupes américaines et de l’OTAN d’Afghanistan, alors que le gouvernement soutenu par les États-Unis à Kaboul semble de plus en plus menacé et que les combattants talibans continuent de progresser dans tout le pays.

« Je pense que les conséquences vont être incroyablement mauvaises et tristes » a confié l’ancien président à la presse allemande. M. Bush a spécifiquement fait allusion au sort des femmes et des filles afghanes qui, selon lui, pourraient « subir un préjudice indescriptible » aux mains des talibans. « On dirait qu’ils vont juste être laissés pour compte pour être massacrés par ces gens très brutaux », a ajouté en substance l’ancien président, « et ça me brise le cœur ».