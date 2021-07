Ces derniers jours, le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) a vu plusieurs de ses membres claquer la porte. Des défections que le premier responsable du parti ne dramatise pas. Dans un communiqué adressé aux militantes et militants de la formation politique, Jacques Ayadji explique que ces événements n’ont rien d’anormal. Selon lui, Moele Bénin “fait sa crise de maturité, une crise de croissance et peut-être même une crise de confiance comme il arrive même à des humains”.

“C’est dire que nous ne sommes pas les premiers et nous ne serons certainement pas les derniers à connaître ce genre de situations. C’est même quasiment la norme pour une organisation politique” a poursuivi le Directeur général des infrastructures (Dgi). Il regrette cependant que certaines personnes rechignent à recourir au débat idéologique qui est pourtant “l’âme du parti, sa force et son essence“. Moele-Bénin est une force qui transcende les ambitions personnelles, informe Jacques Ayadji. Mais malheureusement, “les vieilles habitudes ont la vie dure”.

” Le militantisme politique impose une discipline sans faille”

“Les marchandages d’un autre temps ne prospèrent pas chez nous”, assure le président du parti qui invite les militants et les militantes “au calme, à la sérénité et surtout au discernement”. A l’en croire, chacun à son niveau doit travailler autrement et de façon plus engagée. “Il nous faut donc rester mobilisés et comprendre que le militantisme politique impose une discipline sans faille”» exhorte Jacques Ayadji avant de rassurer les uns et les autres sur la gestion transparente du parti.