Aux USA, un juge de la Cour fédérale d’appel de Virginie a levé une interdiction liée aux armes à feu, infligeant par la même occasion, un sérieux revers pour les défenseurs d’une politique d’encadrement plus stricte au sujet des droits d’accès aux armes. Nommé par Trump, Julius Richardson a mis en avant le second amendement de la Constitution américaine.

En effet, ce dernier a estimé qu’à partir de 18 ans, le 2eme amendement garantissait le droit au port d’armes. Un amendement qui fait toutefois débat puisqu’il est sujet à des interprétations diverses. À ce titre, cette décision pourrait être contestée devant la Cour suprême des États-Unis. Mais rien n’indique que les opposants à cette décision obtiennent gain de cause.

Un juge autorise le port d’armes chez les jeunes mineurs

La Cour suprême des États-Unis est à très forte majorité conservatrice, avec six juges sur neuf. Le juge Richardson a reconnu la gravité et les conséquences du port d’armes aux USA, ou 40.000 personnes sont décédées l’an dernier, par balles. Pour autant, il a estimé que le second amendement primait.

Une décision incomprise

Une décision pointée du doigt par le troisième juge de la Cour d’appel. Ce dernier a estimé qu’un juge ne pouvait agir en tant que législateur alors que cette décision remet en cause une loi de 1968. En effet, le Congrès avait décidé de statuer sur le port d’armes des jeunes, après avoir remarqué que ces derniers commettaient plus de crimes que les personnes plus âgées.