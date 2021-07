L’Union astronomique internationale a décidé d’honorer un Sénégalais du nom de Maram Kaire. En effet, le nom de ce quadragénaire est inscrit sur un astéroïde du système solaire. Il s’agit d’un honneur qui lui a été rendu en souvenir des différentes missions qu’il a menées pour la Nasa dans son pays. L’astéroïde qui porte le nom du Sénégalais fait partie de la ceinture d’astéroïdes qui gravitent entre les planètes Mars et Jupiter.

“Humilité et fièrté”

L’heureux astronome n’a pas caché sa joie suite à l’annonce de cette nouvelle qu’il dit avoir reçu avec « beaucoup d’humilité et de fierté ». « Ce que nous faisons, on est conscient aujourd’hui que nous ne le faisons pas pour notre propre personne, mais beaucoup plus pour l’image de notre pays sur le plan international et au niveau scientifique, mais également pour les générations futures », a-t-il notamment fait savoir.

“Toute la fierté du Sénégal”

La nouvelle n’est pas passée inaperçue. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, le président Sénégalais a tenu à rendre hommage à son compatriote dont le nom est désormais gravé en orbite autour du Soleil. « Je veux dire, ici, toute la fierté du Sénégal et le félicite pour cette belle distinction qui, tout en l’immortalisant, sublime sa passion et son engagement pour l’astronomie. », a laissé lire Macky Sall sur Twitter.

