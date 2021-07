En Écosse, Paul Wynn, âgé de 57 ans est décédé quelques instants seulement avant que son mariage ne soit prononcé. Malade, il est atteint d’un cancer du pancréas, qui était en phase terminale. Un scène absolument terrible pour tout le petit village de Saltcoats ainsi que sa famille, ses proches et celle qui s’apprêtait à devenir son épouse.

En effet, Alyson Wynn, 38 ans, fait son entrée dans la salle de mariage, habillée d’une robe blanche. À ce moment-là, elle se rend toutefois compte que quelque chose ne va pas. Son conjoint semble être particulièrement affaibli. Lorsqu’elle tente de l’appeler, de le regarder, ce dernier ne réagit pas. Elle comprend alors ce qu’il vient de se passer.

Un homme meurt quelques instants avant son mariage

Sur place, les secours n’ont pas pu le réanimer. Le massage cardiaque et le défibrillateur qu’ils ont utilisé, n’ont eu aucun effet. Pourtant, une dizaine de minutes avant le début de la cérémonie, Paul semblait en forme, même s’il n’arrivait pas à tenir debout. Une situation terrible pour ce père de 11 enfants, qui a découvert sa maladie 8 jours seulement avant son mariage.

Un cancer foudroyant

Il s’était rendu chez le médecin après avoir perdu énormément de poids et avoir remarqué d’importants saignements au niveau du nombril. Un cancer foudroyant, qui n’a pas pu être traité et ce, malgré toute la bonne volonté des médecins et des soignants à son chevet. Aujourd’hui, le seul regret est donc de ne pas avoir consulté plus tôt.